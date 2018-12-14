Москва, 14 декабря, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Цифровизация и внедрение информационных технологий должны поспособствовать сокращению бюрократии, демократизации и большей прозрачности государственного управления. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 декабря заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на форуме молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Партии — это бюрократизм определённый. Материальные затраты, огромный депутатский корпус, десятки тысяч людей! Должны быть специалисты… Робот должен нам дать нужные нормы для всех законов!» — заявил Жириновский.

По его словам, должна быть грамотность избирателя, чтобы, получив право выбирать, он сразу всё наглядно понимал. Этому должна поспособствовать цифровизация, но сейчас политическая подкованность населения оставляет желать лучшего, считает Жириновский.

«Конституцию плохо знают, это случайно происходит? Если хорошо её знать будут, то восстание организуете! Ни одна норма Конституции не действует и вы не должны её знать!» — подчеркнул лидер ЛДПР.