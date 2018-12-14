Москва, 14 декабря, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В России общий экспорт несырьевой лесопродукции в 2018 году составит порядка 11,5 млрд. долларов. Экспорт продукции лесопрома за год вырос на 17%, заявил сегодня. 14 декабря, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщается на сайте министерства.

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По его словам, Минпромторг активно представлял на мировых выставках российскую продукцию, поддерживал отрасль экспортными субсидиями, поэтому получен заметный эффект.

«Экспорт становится приоритетным для лесной отрасли. К 2024 году планируется выйти на показатель в 17 млрд долларов. Чтобы добиться этой цели, бизнесу необходимо задействовать все механизмы поддержки экспорта», — пояснил Мантуров.

По его словам, цель развития российского лесопромышленного комплекса на ближайшие годы — налаживание механизмов взаимодействия производителя и государства, а также создание новых производственных мощностей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России ужесточат контроль за незаконным оборотом древесины. Для этого на технику, которая задействована в лесозаготовительных работах (автомашины, тракторы и лесовозы) установят систему ЭРА-ГЛОНАСС.

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