Барнаул, 14 декабря, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Алтайские спасатели известили об успешном завершении поисковой операции, начатой 9 декабря в Косихинском районе, где пропал 35-летний житель Барнаула. Как оказалось, мужчина потерял ориентацию.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Алтайские спасатели

Как следует из сообщения регионального ГУ МЧС, тревожный сигнал из полиции МО МВД «Троицкий» поступил в 21:00 местного времени. Последнее местонахождение потерявшегося установлено в окрестностях села Верх-Камышенка Заринского района, где мужчина передвигался на снегоходе. На поиски выдвинулись в этот же вечер силами отделения полиции Косихинского района, администрации Косихинского района, сотрудников пожарно-спасательной части и спасателей. Вместе с добровольцами и родственниками получился отряд из 40 человек и 17 единиц техники, включая снегоходы.

«Как оказалось, мужчина приехал в с. Верх Жилино к родственникам и принял решение прокатиться на снегоходе по окрестностям села. В 15:00 он выехал на прогулку. В последний раз житель Барнаула выходил на связь в 18:00, тогда молодой человек сообщал родственникам, что заблудился и примерно указал местность, которая была вокруг него. Далее, связь с ним была прервана», — пояснили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Промедление в поисках было связано с тем, что первоначально люди рассчитывали найти пропавшего без привлечения сил профессиональных спасателей и полиции. Но спустя три часа после начала самостоятельных розыскных работ, они все-таки обратились за помощью в полицию и МЧС.

«На часах было 3 ночи 10 декабря, поиски мужчины продолжались в абсолютной темноте. Очень сложно было определить следы пропавшего снегохода и мужчины, передвигающегося на нем, поскольку в данной местности таких следов довольно много. Эти места славятся большим количеством разной живности, а потому здесь часто бывают местные охотники. Сотовая связь отсутствовала полностью», — отмечают спасатели.

По их словам, поиски усугубляло отсутствие точных ориентиров для поиска, сильный холод (минус 25 — 30 градусов) и ночное время суток.

Как пояснил начальник поисково-спасательного подразделения краевого ПСО Игорь Пермяков, утром 10 декабря спасатели наткнулись на костровище рядом со снегоходным следом. Родственник пропавшего человека сразу определил, что в этом месте мужчина точно был.

«Поиски продолжились по этому следу. Спасатели передвинулись в овраг, и нашли на краю обрыва в ручье застрявший снегоход. Рядом никого не было. Человеческие следы уходили дальше через ручей. Сразу же столкнулись с другой проблемой. Везде были места лежки и следы лосей, среди которых следы заблудившегося человека терялись. «Не отчаиваясь, поисково-спасательные работы продолжались. Где не было возможности пробраться на снегоходах, шли на лыжах», — заметил Игорь Пермяков.

Он также признал, что огромную помощь в поисковых работах оказывали родственники потерявшегося. Кстати, именно они первыми и обнаружили пострадавшего.

Спасатели отмечают, что когда пропавшего мужчину нашли (около 10 утра 10 декабря) его состояние было достаточно тяжелое, особенно сильно обморожены ноги. После оказания первичной медицинской помощи потерявшегося доставили в больницу Заринского района.