Красногорск, 14 декабря, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Площадь полигона ТБО «Лесная» Серпуховского района Московской области может быть увеличена в два раза — с таким заявлением на своей странице Facebook выступил местный житель и активист Андрей Елькин, ссылаясь на данные Кадастра.ру.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

Речь идёт о земельных участках в районе автодороги на полигоне твердых бытовых отходов «Лесная»: 50:32:0020121:1663 (площадь 189 343 м2), 50:32:0020121:1666 (площадь 81 283 м2), 50:32:0020121:1665 (площадь 7876 м2), 50:32:0020121:1504 (площадь 29 937 м2), 50:32:0020121:1664 (площадь 17 817 м2).

«Часть этих участков совокупной площадью 32,6 гектара не далее как 15 мая 2018 года стали участками с разрешенным использованием «Под объекты размещения отходов потребления», — заявил активист.

Согласно данным публичной кадастровой карты, с которыми ознакомился корреспондент ИА REGNUM, весной и осенью 2018 года по данным участкам действительно вносились изменения. Сейчас под объектами размещения отходов потребления значится один объект — 50:32:0020121:1664. Остальные участки будут использованы для размещения промышленных объектов. Участок 50:32:0020121:1504 будет отдан под строительство полигона ТБО, однако пребывает в частной собственности.

Отметим, что информации, какие именно изменения вносились в участки по данным адресам, на сайте не представлено. Власти, в свою очередь, также не информируют жителей о каких-либо переменах в назначении земельных участков, несмотря на то, что полигон ТБО «Лесная» является одним из наиболее скандальных объектов в регионе, и вопросы его закрытия и рекультивации неоднократно поднимались общественностью.

Напомним, публичные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы на полигоне ТБО «Лесная» состоятся 27 декабря 2018 года в 10 часов утра.

Редакция ИА REGNUM обратилась за официальными разъяснениями об изменении назначении участков и возможном увеличении площади полигона в администрацию города Серпухов и министерство экологии Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, восьмого декабря в регионе состоялся крупный митинг по вопросу организации другого полигона ТБО, возле деревни Верхнее Шахлово, который по площади будет заметно превосходить полигон «Лесная».

Как и в данном случае, речь идёт о полной закрытости властей при принятии каких-либо решений. Жители требуют принять все возможные меры для недопущения организации полигона ТБО в районе деревни Верхнее Шахлово, а также инициировать проведение проверок контролирующими органами и предоставить всю имеющуюся в органах госвласти информацию о планируемом строительстве.

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