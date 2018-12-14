Бразилиа, 14 декабря, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу установил мировой рекорд по количеству клубов, за которые он играл. Об этом сообщает издание En Una Baldosa на странице в Twitter.

(сс) Archivo Medios Públicos EP Себастьян Абреу

Абреу подписал контракт с бразильским клубом «Рио Бранко». Для 42-летнего футболиста эта команда стала 28-й за карьеру.

За свою карьеру Абреу играл в семи мексиканских, пяти бразильских клубах. Кроме того, в Уругвае, Аргентине и Чили он играл в трёх клубах. Также в его карьере были две команды из Испании и по одной из Израиля, Греции, Эквадора, Парагвая и Сальвадора.

Напомним, Абреу играл за сборную Уругвая с 1996 по 2012 год. В составе национальной команды он выиграл Кубок Америки в 2011 году, а в 2010 году занял четвёртое место на чемпионате мира в ЮАР.