Токио, 14 декабря, 2018, 13:50 — ИА Регнум. 13 декабря токийская космическая компания ALE сообщила, что занимается разработкой «развлекательной» технологии «Падающая звезда». Это спутник, в котором будет расположено до 400 металлических шариков, имитирующих метеоры.

Цитата из м/ф «Голубой метеорит». реж Анатолий Петров. 1971. СССР Метеорит

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», небольшой спутник, шириной около 60 сантиметров и высотой 80 см, весом около 65 кг, находясь на орбите, будет выпускать до 20 металлических шариков одновременно. Спутник также будет оснащен специальными сенсорами, позволяющими выпускать шары в правильном направлении, чтобы они не сгорали в атмосфере.

«Метеоритный дождь» запланирован на 2020 год в прибрежном районе префектуры Хиросимы.