Катманду, 14 декабря, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Совет по туризму Непала обнародовал данные по количеству приехавших в страну туристов, согласно которым в период с января по ноябрь 2018 года страну посетили более одного миллиона туристов. Наблюдается рост на 17% по сравнению с количеством туристов за этот же период в 2017 году.

(сс) Matt Zimmerman Аннапурна. Непал

Стоит отметить, что данный показатель учитывает только туристов, приехавших в страну с помощью авиатранспорта.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, Совет по туризму сообщает, что с учетом всех видов туристических поездок в страну произошел рост на 23% по сравнению с 2017 годом.

В докладе агентства утверждается, что наибольшее количество туристов прибыло в страну из Индии, Китая, США, Великобритании и Германии.