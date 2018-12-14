Баку, 14 декабря, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Содержащаяся под стражей в США гражданка России Мария Бутина пошла на сделку с американским правосудием для того, чтобы скорее вернуться на родину. Об этом 14 декабря заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Смысл этой сделки заключался в том, чтобы выторговать возможность как можно поскорее освободиться и вернуться на родину», — подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.

Также глава МИД РФ добавил, что российская гражданка продолжает находиться в тяжелейших условиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что арестованная властями США гражданка России Мария Бутина в суде частично признала себя виновной в сговоре с целью нанесения вреда Соединенным Штатам. Поскольку из текста первоначального обвинения были исключены статьи о шпионаже, это значит, что Бутина пошла на сделку со следствием.

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