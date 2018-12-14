Лондон, 14 декабря, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Противники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвали ее попытки добиться гарантий от стран-членов ЕС в отношении выхода страны из европейского блока унизительным провалом, который никоим образом не поспособствовал выходу из политического тупика, сообщает британское агентство Reuters.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Фиаско

Ранее лидеры ЕС отказались подписывать соглашения, обязывающие их вносить необходимые изменения в пакет положений договора, устанавливающего отношения между Евросоюзом и Великобританией после Brexit.

«Кажется, что премьер-министр не смогла добиться каких-либо значимых изменений в соглашение по Brexit», — заявил официальный представитель оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер.

«Мы не можем продолжать в таком духе. Премьер-министр должна вновь вынести ее соглашение на голосование на следующей неделе и позволить парламенту взять этот процесс в свои руки», — добавил он.

Со своей стороны, полным провалом переговоры Мэй назвал и Найджел Фараж, один из тех, кто был инициатором процесса выхода страны из ЕС.

«Я думаю, что произошедшее вчера — это полный провал переговорной позиции Великобритании», — отметил он.

Напомним, ранее председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что его ведомство не собирается проводить с Великобританией повторные переговоры насчет условий выхода страны из состава ЕС. До этого такую же позицию высказал ряд глав государств ЕС.