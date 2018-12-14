Симферополь, 14 декабря, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Со стороны руководства Украины не прекращаются попытки дестабилизации ситуации в Крыму. Об этом 14 декабря заявил глава Крыма Сергей Аксёнов по итогам заседания республиканской антитеррористической комиссии.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Масла в огонь

«Именно на это и была направлена провокация украинских моряков в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших пограничников, которые действовали очень четко и профессионально, в полном соответствии с российскими законами и международными правовыми нормами», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, после киевской провокации в Керченском проливе, совершённой 25 ноября, киевский районный суд Симферополя на два месяца заключил под стражу 15 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Чёрном море. На Украине ввели военное положение.