Киев, 14 декабря, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Второй энергоблок подключила к работе Хмельницкая АЭС, сообщает 14 декабря пресс-служба национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

Panoramio.com Хмельницкая АЭС

Согласно сообщению, энергоблок №2 был введен в эксплуатацию после ремонта: был заменен трансформатор 2ВТ системы возбуждения турбогенератора. Энергоблок уже произвел 7,02 млн кВт*ч электроэнергии.

Отмечается, что первый энергоблок Хмельницкой АЭС находится на плановом ремонте.

Напомним, Хмельницкая АЭС была введена в эксплуатацию в 1987 году. Станция расположена в городе Нетешин возле реки Горынь. АЭС состоит из двух энергоблоков. Летом 2018 года правительство Украины одобрило строительство 3-го и 4-го энергоблоков станции.