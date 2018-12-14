Анкара, 14 декабря, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции войдут в сирийский город Манбидж в том случае, если его не покинут курдские формирования, заявил 14 декабря турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Aramis X. Ramirez Турецкий солдат

«Если Манбидж не будет очищен (от курдских формирований), то мы войдем и туда», — цитирует Эрдогана Hurriyet.

Напомним, сирийский Манбидж является предметом спора между Турцией и США. Так, прошлая администрация главы Белого дома Барака Обамы обещала в 2016 году, что все бойцы курдских формирований покинут Манбидж и передислоцируются на восточный берег Евфрата после освобождения города от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В конце ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что дорожная карта по урегулированию ситуации в Манбидже должна быть закончена с США до конца текущего года, а курдские отряды должны быть выведены из города.

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