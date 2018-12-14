Владивосток, 14 декабря, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Перед новым этапом выборов в Приморском крае Instagram заблокировал страницу врио губернатора региона Олега Кожемяко («Единая Россия»). В своём Facebook он написал, что причиной этого стала «интернет-атака».

wikihow.com Instagram

https://www.facebook.com/kozhemyako.oleg/posts/779734795701063

По данным местного агентства PrimaMedia, на аккаунт Кожемяко поступило около тысячи жалоб за короткое время, поэтому Instagram автоматически его заблокировал. На момент блокировки на чиновника были подписаны более 25 тыс. человек.

В комментарии «Интерфаксу» Кожемяко отметил, что публиковал в Instagram только личные записи. В ближайшее время врио губернатора собирался выставить фотографию щенков, чтобы «поделиться с читателями своей радостью и предложить их, в том числе, в надежные руки».

Напомним, 16 декабря в Приморье пройдут повторные губернаторские выборы. Это один из четырёх регионов, в которых 9 сентября не выбрали губернатора, а второй тур отменили из-за нарушений на участках.