Санкт-Петербург, 14 декабря, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Петербургских водителей могут частично освободить от необходимости оплачивать парковку в центре города. Соответствующую инициативу поддержали 14 декабря на заседании комитета по законодательству городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Парковка в Петербурге

Документ подготовили единороссы Алексей Макаров и Денис Четырбок. Они предлагают отменить плату за парковку по воскресеньям и в праздничные дни.

Речь идет о зоне платной парковки, которая сейчас ограничивается 27 улицами в историческом центре, но, как известно, есть большие планы по ее расширению.

Праздничные дни, в которые депутаты предлагают не платить за парковку, должны быть нерабочими по Трудовому кодексу РФ. Кроме того, в список «бесплатных» дней включены и субботы, следующие за праздниками.

Вдохновением для законотворцев стал европейский опыт, где во многих городах по выходным и праздникам парковаться в центре можно бесплатно, а также и московская практика.

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Напомним, власти Петербурга намерены расширить зону платной парковки в 25 раз, до 62 тыс. мест. Нынешняя пилотная зона рассчитана только на 1 тыс. 832 места.