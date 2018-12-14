Екатеринбург, 14 декабря, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A-321, задевший в Уфе хвостом взлетно-посадочную полосу, получил повреждения обшивки, об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе перевозчика.

Dmitry Zherdin Airbus «Уральских авиалиний»

«Воздушное судно получило незначительные повреждения обшивки хвостовой части фюзеляжа», — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Напомним, при взлете Airbus A-321, направлявшийся из Уфы в Нижневартовск, задел при взлете хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. В результате лайнер вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга. В результате инцидента никто не пострадал.