Горно-Алтайск, 14 декабря, 2018, 12:14 — ИА Регнум. В Республике Алтай стали заметно чаще осуществлять покупки через интернет. Как сообщает сегодня, 14 декабря, сайт регионального правительства со ссылкой на данные местного отделения Национального банка по Республике Алтай Сибирского ГУ Банка России, всего за девять месяцев 2018 года местные жители оплатили картами 1,9 млн интернет-покупок, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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«Сумма покупок также выросла в 1,5 раза и составила 2,6 млрд рублей», — отмечается в официальном сообщении.

Как пояснил заместитель управляющего отделением Олег Обухов, online-покупки набирают популярность по нескольким причинам:

«Помимо удобств, интернет-покупки позволяют гражданам экономить, а также покупать товары, которых нет в наличии в магазинах нашего региона».

Всего за январь-сентябрь 2018 года жители Республики Алтай совершили в интернете 25 миллионов операций, связанных с покупками товаров или услуг, что составило 13,2 млрд рублей. В сравнении с показателями 2017 года, оборот интернет-платежей вырос на треть.