Алма-Ата, Казахстан, 14 декабря, 2018, 12:20 — ИА Регнум. На боралдайских сакских курганах в северо-западной части Алма-Аты планируется создать музей под открытым небом «Всемирный центр сакской культуры», заявил аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек, сообщает 14 декабря агентство «Казинформ».

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Глава города встретился с представителями общественности и рассказал о культурных проектах, которые планируется реализовать в Алма-Ате. Власти планируют реконструировать мавзолей Райымбека батыра.

Байбек добавил, что в городе планируется построить мечеть площадью 591 квадратных метров, комплекс «Этноленд» на территории киностудии «Казахфильм».

Как сообщало ИА REGNUM, в Алма-Ате создан институт развития «Алма-Ата ГЕНПЛАН». Данная организация определяет перспективные направления застройки города по принципу «люди к инфраструктуре».

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