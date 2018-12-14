Донецк, 14 декабря, 2018, 12:09 — ИА Регнум. ВСУ 21 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 13 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Stephen Poff Расстрелянное перемирие

Согласно сообщению, украинские боевики выпустили по республике 504 единицы боеприпасов, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущие дни. Основной удар пришелся на мариупольское направление: ВСУ выпустили более 200 гранат, 20 мин и сделали почти 50 выстрелов из БМП.

Под обстрел попали 12 населенных пунктов.

Напомним, по данным разведки ДНР, 14 декабря ВСУ планировали масштабное наступление на юге республики с целью прорваться к границе России.