Ярославль, 14 декабря, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля от «Справедливой России» Илья Советов написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом он сам сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Илья Советов (справа)

Предприниматель Илья Советов был избран по партийным спискам в 2017 году. Депутатом он тогда стал впервые.

Это решение связано исключительно с моей работой. Мне предстоят новые контракты, которые подразумевают разъездной режим, поэтому очень тяжело будет совмещать работу депутата, участвовать в работе комиссий муниципалитета. Я считаю, что к оказанному мне доверию избирателей и к полномочиям депутата надо относиться с уважением. Поэтому я принял решение сложить полномочия», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Илья Советов.

Кому достанется вакантный мандат, пример совет регионального отделения партии, рассказал ИА REGNUM секретарь совета Анатолий Каширин.

Я ничего не знаю о заявлении Ильи Советова. Готов ли я претендовать на эту должность? Пока рано об этом говорить. Есть опыт, есть силы, но решение за партией, — сказал Анатолий Каширин.

В территориальной группе, по которой избирался Советов, не было других кандидатов. По закону партия может передать мандат в любую другую территориальную группу.