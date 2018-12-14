Москва, 14 декабря, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Аналитики центра анализа аграрных рынков «Совэкон» обратили внимание на снижение в России цен на сельскохозяйственные земли. Об этом со ссылкой на отчет центра пишут 14 декабря «Ведомости».

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

Отмечается, что в большинстве исследуемых российских регионов стоимость сельскохозяйственных земель снизилась на 3−22%. Аналитики отмечают, что ранее цены неуклонно поднимались в связи с изначальной дешевизной российских сельхозугодий и девальвацией рубля.

Напомним, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в России общая площадь сельхозугодий составляла 222 млн гектаров.