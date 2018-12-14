Москва, 14 декабря, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Сервис «Яндекс.Маркет» запустил собственный каталог алкогольной продукции. Продажа алкоголя в интернете запрещена, поэтому пользователи могут только сравнивать цены на отдельные товары. На это обратило внимание издание РБК.

manfredrichter Алкоголь

Представитель «Яндекс.Маркет» Полина Упитис пояснила, что компания запустила новую категорию товаров с 11 декабря в тестовом режиме. Тестирование продлится до первого квартала 2019 года, после чего список партнеров планируют расширить. Сейчас сервис сотрудничает с дистрибьюторами алкоголя L-wine, Simple, Drinx и «Винум».

Купить алкоголь в «Яндекс.Маркете» нельзя, но при подтверждении возраста пользователи смогут оценить ассортимент и сравнить цены с магазинными. Кроме того, через контакты на сайте можно связаться с продавцом. В Ассоциации компаний интернет-торговли уверены, что каталог алкогольной продукции поможет усилить конкуренцию на рынке, а дистрибьюторы обещают предложить покупателю выгодную цену.

Напомним, с 2007 года в России запрещена онлайн-продажа алкоголя. Интернет-площадка может выступать в качестве витрины, но оплатить и получить товар покупатель может только в реальном магазине. С августа 2016 года обсуждается возврат к интернет-торговле алкоголем. Последний законопроект от Минфина предполагал начало обсуждения этой темы в январе 2019 года.