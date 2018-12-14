Лондон, 14 декабря, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Великобритания и ЕС должны готовиться ко второму референдуму по Brexit, поскольку велика вероятность того, что британский парламент не согласует проект выхода страны из европейского блока, заявил 14 декабря бывший премьер-министр страны Тони Блэр, сообщает британское агентство Reuters.

Выход Великобритании из Евросоюза

С таким заявлением он выступил в Брюсселе, подчеркнув, что ЕС должен выступить с инициативой по реформированию блока, чтобы он был более привлекательным для Великобритании.

«Пришло время приготовлений. Парламент должен сделать все, чтобы иметь возможность изучить мнения по этому важному вопросу каждого гражданина для достижения соглашения по тому или иному варианту или проведению референдума», — подчеркнул он.

«ЕС необходимо сделать так, чтобы Великобритания была вновь готова рассмотреть возможность своего членства в ЕС», — добавил он.

Напомним, Блэр, который занимал пост премьер-министра страны с 1997 по 2007 год, неоднократно призывал к проведению еще одного референдума по вопросу членства стран в ЕС.