Улан-Удэ, 21 августа, 2015, 16:54 — ИА Регнум. В Улан-Удэ специалисты установили двукратное превышение предельно-допустимых концентраций по взвешенным веществам в атмосферным воздухе, говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Бурятии. Проще говоря, в город пришел смог от полыхающих в окрестностях лесных пожаров.

Лесной пожар. Фото: egov-buryatia.ru

Специалисты предупреждают, что во время пожаров вещества, образующиеся в процессе горения, могут оказывать отрицательное влияние на здоровье человека и приводить к ухудшению самочувствия, в первую очередь у людей пожилого возраста, детей, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечнососудистой системы.

Тем временем площадь пожаров растет, в частности, из-за особенностей возгораний, произошедших в результате сухих гроз в труднодоступных гористых местах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии.

«2015 год стал испытанием, Бурятия не помнит столь затяжной засухи, охватившей всю территорию региона. С 1 июля по 20 августа в республике обнаружен 171 пожар, возникший от так называемых «сухих гроз», — сказал глава республики Вячеслав Наговицын. — Грозы, как правило, поджигают лес в труднодоступных гористых местах, высотой до 2 тыс. м. Тушение таких пожаров осуществляется путем прокладки минерализованных полос вокруг места пожара — снимается поверхностный слой грунта вместе с дерном шириной 2,5−4 м. Как правило, такая полоса прокладывается у подножия горы, где еще может пройти гусеничная техника. После такой локализации пожара его охраняют, не допуская перехода огня через минерализованную полосу на другие участки. Создаваемая естественная тяга не позволяет огнеборцам тушить пожар на вершинах и склонах гор. Поэтому даже при «окольцовке» пожаров продолжает расти общая площадь пожара, пока его кромка не спустится с горы и не «упрется» в минерализованную полосу».

«Говорить сегодня о сроках полной ликвидации очагов пожаров не приходится, так как природно-климатическая ситуация сохраняется: каждый день в среднем появляется 5−6 новых грозовых пожаров, — отметил руководитель региона. — Согласно данным метеорологов, в ближайшую неделю каких-либо изменений в погоде не предвидится. Тем не менее, созданная в республике группировка позволяет контролировать ситуацию».

С начала пожароопасного сезона возбуждено уже 199 уголовных дел в связи с неосторожным обращением с огнем, которое приводит к возникновению лесных пожаров. Более того, известно о 20 случаях умышленных поджогов.