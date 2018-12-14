Ленинградская область, 14 декабря, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил снизить размер единого тарифа с граждан на сбор и утилизацию бытового мусора, который установлен с 1 января 2019 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

Напомним, как было решено ранее, тариф на вывоз мусора для жителей многоквартирных домов в Ленобласти в будущем году составит 6,45 рубля за 1 кв. метр площади жилья. Этот тариф Дрозденко ранее называл экономически справедливым.

Однако в ходе депутатских слушаний в Заксобрании Ленобласти глава региона предложил снизить тариф до 4,95 рублей за 1 кв. метр. Для частных домовладений предложено снизить плату за мусор с 382 до 295 рублей. Такие тарифы будут означать 10%-ное повышение по сравнению с той платой, что взимается в 2018 году.

«Сейчас в Государственной думе продолжаются дискуссии по реализации «мусорной» реформы, и я предлагаю областным депутатам на региональном уровне также ответить на ряд вопросов: брать плату за вывоз отходов следует с квадратного метра или с каждого человека, а также сделать тариф экономически обоснованным сразу или в рассрочку», — заявил губернатор Ленобласти.

Напомним, что в соседнем Санкт-Петербурге с января 2019 года плату за мусор будут взимать не с квадратных метров, а по количеству лиц, зарегистрированных в квартире.

Александр Дрозденко также подчеркнул, что Ленинградской области и Санкт-Петербургу необходимо заключить детальное соглашение по взаимным обязательствам по вывозу и утилизации мусора, независимо от новаций на федеральном уровне.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленинградской области резко критикуют законопроект, дающий право городам федерального значения отложить применение новых правил сбора и утилизации бытового мусора.

Как напоминают в пресс-службе губернатора, в настоящее время «мусорный» тариф во всех районах и поселениях Ленобласти разный. Разброс тарифа — от 2 до 9 рублей.