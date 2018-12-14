Ереван, 14 декабря, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вопрос, который уже несколько дней активно обсуждается в армянской прессе, которая приводя поздравления западных лидеров Николу Пашинян или народу Армении, отмечает, что ближайший союзник Армении — Россия, пока не поздравила Пашиняна с победой на досрочных парламентских выборах.

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«Это то же самое, что спросить мужчину: «Ты меня любишь?», — ответила tert. am Захарова на вопрос: почему до сих пор высшее руководство России не поздравило Никола Пашиняна с победой на выборах в Армении, состоявшихся 9 декабря.

На уточняющее замечание о том, что, тем не менее, этот вопрос вполне логичен в свете того, что «мужчина уже не раз признавался…», а именно не раз от высшего руководства Российской Федерации поступали поздравления, и, исходя из этого, будут ли поздравления и на этот раз или что-то изменилось, официальный представитель МИД РФ сказала, что уже ответила на этот вопрос.

13 декабря в ходе брифинга Мария Захарова, касаясь прошедших в Армении досрочных парламентских выборов заявила, что Москва готова к конструктивному диалогу с новым правительством Армении.

«Мы настроены на конструктивный диалог с новым парламентом Армении и правительством, которое будет вскоре сформировано, в целях дальнейшего укрепления взаимодействия между нашими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ», — отметила она.

На следующий день после состоявшихся 2 апреля 2017 года парламентских выборов в Армении президент России Владимир Путин поздравил Сержа Саргсяна с победой возглавляемой им Республиканской партии.

Политолог Арман Григорян считает не логичным поздравлять Никола Пашиняна, так как, он хоть и возглавлял список, победившего на выборах блока «Мой шаг», но не является главой партии «Гражданский договор», которая составляла костяк блока.

«Путин тогда поздравили Сержа Саргсяна в качестве главы Республиканской партии Армении. Текст телеграммы можно найти на сайте Кремля. Там говорится: «Примите искренние поздравления по случаю победы Республиканской партии Армении на прошедших выборах в Национальное собрание». Если уж поздравлять, то не Никола Пашиняна, а Сасуна Микаеляна, который является формальным главой «Гражданского договора», — сказал в беседе ИА REGNUM Григорян.

По его словам, поздравление от Путина последует, тогда, когда Пашинян станет премьер-министром.

«Поздравлять же с проведением свободных выборов также не логично, так как все предыдущие выборы также признавались наблюдателями от России и СНГ свободными», — заключил политолог.