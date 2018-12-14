Калуга, 14 декабря, 2018, 11:13 — ИА Регнум. В Барятинском районе Калужской области, в сельском поселении «Деревня Асмолово» провели тампонаж заброшенной скважины бывшего совхоза «Конецполье».

Фото пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Тампонаж заброшенной скважины

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, данная работа проводилась в рамках государственной программы Калужской области «Воспроизводство минерально-сырьевой базы».

Один из путей предотвращения техногенного загрязнения и истощения водоносных горизонтов — обследование и ликвидация бесхозных, заброшенных буровых скважин любого назначения, не подлежащих восстановлению. Они являются потенциальным источником загрязнения подземных вод, которые для большинства людей являются единственным источником водоснабжения. Поэтому охрана подземных вод от загрязнения — приоритетная задача министерства.

В начале 2000-х годов на территории Калужской области обследовано 466 скважин в 17 районах области, произведен ликвидационный тампонаж 248 скважин. Эта работа продолжается: в 2017 году проведен ликвидационный тампонаж 15 бесхозных скважин на территории Дзержинского и Боровского районов области.

«В 2018 году проделана достаточно обширная работа по ликвидации бесхозных скважин», — сказала министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.

По ее словам, на территории Дзержинского и Боровского районов ликвидировано 11 скважин.

«Эта работа будет продолжена, — сказала она. — Кроме того, министерством в 2018 г. была проведена работа по подготовке обоснований по проведению ликвидационного тампонажа разведочных скважин на территории региона за счет средств федерального бюджета в 2019—2021 гг.».