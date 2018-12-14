Хьюстон, США, 14 декабря, 2018, 11:07 — ИА Регнум. «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 126:111.

Keith Allison Джеймс Харден

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 50 очков, 10 подборов и 11 результативных передач.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал форвард Леброн Джеймс, набравший 29 очков.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает 20-е место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» идут на 10-м месте.

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 126:111 (29:24, 33:32, 28:32, 36:23).

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