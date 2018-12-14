Баку, 14 декабря, 2018, 11:05 — ИА Регнум. В последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала, заявил 14 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран, входящих в Организацию черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Иван Константинович Айвазовский. Шторм на Чёрном море. 1893

«К сожалению, в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала», — заявил Лавров, добавив, что сейчас крайне важно обратить негативную тенденцию вспять, чтобы превратить Причерноморье в зону мира, стабильности и процветания.

При этом глава МИД РФ убежден, что ОЧЭС не должна быть ареной для «политических баталий, а тем более сведения счетов», поскольку основная задача организации — решение экономических вопросов.

Напомним, сегодня, 14 декабря, глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества в Баку.

ОЧЭС объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Организация была основана в 1992 году для развития сотрудничества стран в бассейне Чёрного моря.

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