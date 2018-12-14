Владимир, 14 декабря, 2018, 10:55 — ИА Регнум. МУП «Владимирводоканал» организовал подвод питьевой воды в детские сады и школы Владимира. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба городской администрации. Также воду доставляют на предприятие «Сунгирь», которое готовит еду для школьников. Такие меры приняты из-за неприятного запаха воды из-под крана.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

«Обеспечение водой производится по заявкам руководителей образовательных и социальных учреждений. Поставка судогодской воды осуществляется, в частности, на предприятие «Сунгирь», которое обеспечивает питанием школьников города, а также в 10 школ и 10 детских садов города Владимира. Подвоз воды осуществляется также в школу и детский сад села Новое», — сообщили в пресс-службе.

При этом, по данным МУП «Владимирводоканал», вода из-под крана полностью отвечает нормам безопасности.

ИА REGNUM напоминает, что неприятный запах у воды появился после того, как в реку Нерль произошел выброс органических веществ неизвестного происхождения с резко выраженным запахом. Региональное управление Роспотребнадзора провело исследование, которое показало, что практически все показания — в норме. Единственное превышение нормы — по запаху. Ведомство держит на контроле ситуацию и проводит исследования в постоянном режиме. 12 декабря Роспотребнадзор направил в администрацию города предписание о необходимости обеспечить питьевой водой жителей Владимира, а в первую очередь — все социальные учреждения.