Джакарта, 14 декабря, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что правительство будет продолжать сокращать уровень бедности в стране. Об этом, как сообщает Antaranews, глава государства заявил во время брифинга в государственном дворце в Джакарте.

United Nations Photo Индонезийская семья

Джоко Видодо заявил, что в настоящее время 9,8% населения страны относятся к категории бедных. Этот показатель сократился по сравнению с 2014 годом, где уровень бедности населения составлял 11,2%.

По словам главы государства, правительство запускает программу по сокращению бедности.

«Уверенность в равном доступе и качестве услуг в области образования, здравоохранения для обездоленных семей является основным ключом правительственной программы повышения благосостояния», — заявил он.

В настоящее время осуществляются следующие программы: карта Индонезии (KIP), карта Здоровой Индонезии (KIS), программа «Надежда семьи» (PKH) и продовольственная помощь (BPNT).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр социального развития Индонезии Агус Гумиван Картасасмита заявил, что уровень бедности в стране может упасть ниже 9,5% к концу 2019 года.