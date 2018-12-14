Санкт-Петербург, 14 декабря, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Крупнейшая российская корпорация «Газпром» выкупит многофункциональный комплекс «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге у своей же дочерней компании «Газпром нефть», которой он принадлежит в настоящее время.

Дарья Драй ИА REGNUM Лахта-центр

В ближайшем будущем в «Лахта Центре», символом которого стал самый высокий в Европе небоскреб (462 метра), разместится штаб-квартира «Газпрома».

"Сделка должна закрыться в ближайшее время, ее сумма превысит 120 млрд руб.», — сообщают 14 декабря «Ведомости».

По данным издания, график и суммы платежей между двумя компаниями синхронизированы с дивидендами от «Газпром нефти». Большая часть средств за «Лахта Центр» будет переведена в 2019 году, остаток — в 2020 году. В январе 2019 года ожидается подписание акта передачи права собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, многофункциональный комплекс «Лахта Центр» официально поставлен на кадастровый учет.

Строительство комплекса велось с октября 2012 по октябрь 2018 года. Доминанта «Лахта Центра» — 87-этажный небоскреб высотой 462 метра. Площадь помещений в четырех объектах комплекса составляет 400 тыс. кв. м. Помимо штаб-квартиры «Газпрома», его дочерних компаний и других офисных помещений, в «Лахта Центре» откроются многочисленные общественные пространства.

Добавим, что общая стоимость возведения «Лахта Центра» официально не озвучивалась, однако сумма активов АО «МФК Лахта центр», которое достраивало комплекс на берегу Финского залива, по итогам 2017 года составляла 118 млрд рублей