Москва, 14 декабря, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Подавляющее большинство граждан (81%) знают об изображениях под названием граффити. Никогда не слышали об этом 13% (старшее поколение — 24%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

(сс) kallerna Художник-граффитист

45% граждан считают, что граффити не является искусством, но рисунки могут располагаться только в отдельных местах. 27% уверены, что граффити — это вид искусства. А 5% опрошенных сами рисовали граффити (17% среди 18−24-летних).

Тем, кто хочет рисовать граффити на стенах зданий, надо выдавать разрешение на это. Эту идею поддерживают 76% респондентов. 22% не одобряют эту инициативу.

Опрос проведен 12 декабря 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о поддержке художников-граффитистов одобрили на заседании комитета по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга 16 ноября. Авторы документа предлагают ввести уличное творчество — граффити — в цивилизованные рамки.

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