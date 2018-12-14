Москва, 14 декабря, 2018, 10:12 — ИА Регнум. В исправительных колониях России на сегодняшний день содержатся 467 тыс. заключенных, это число достигло исторического минимума в новейшей истории страны, сообщили 14 декабря в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН).

Цитата из х/ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР Освобождение заключённого

«На сегодняшний день в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 467 тыс. человек, — говорится в сообщении. — В новейшей истории России — это самое маленькое количество осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях».

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Отмечается, что в январе 2013 года в колониях содержались 588 тыс. человек, в 2014-м — 563 тыс., в 2017-м — 523 тыс., а в начале 2018 года — 497 тыс. Это связано с либерализацией уголовно-исполнительной политики государства, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, самое большое количество заключенных в России, а это более одного миллиона человек, было зафиксировано в 1997—2000 годах. В 2000-м году в тюрьмах, исправительных колониях и следственных изоляторах находились 1,092 млн человек. После этого каждый год этот показатель снижался.

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