Астана, 14 декабря, 2018, 10:13 — ИА Регнум. По итогам 11 месяцев 2018 года в Казахстане было произведено 247 882 тонны мяса, что на 8,9% больше, чем годом ранее, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Мясо

За отчетный период производство молока выросло на 8%, до 476 284 тонн, муки — на 2,7%, до 3,7 млн тонн, круп — на 17,8%, до 75 тыс. тонн. Производство сахара снизилось на 31%, до 223,9 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года производство мяса в Казахстане выросло на 9,7%, до 225 186 тонн. В январе — сентябре 2018 года потребление мяса в республике выросло на 1,6%, до 19 кг на душу населения.