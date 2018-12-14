Махачкала, 14 декабря, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Советник председателя правительства Дагестана Алил Шурпаев по собственному желанию освобождён от занимаемой должности. Распоряжение об увольнении подписал премьер-министр республики Артём Здунов, передаёт 14 декабря корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, Шурпаев был назначен на данную должность меньше полугода назад — 20 июня 2018 года. Вместе с ним тогда на пост советника председателя правительства Дагестана был утверждён и Муса Мазанов.

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Как сообщало ИА REGNUM, распоряжением от 15 октября на должность советника Артёма Здунова был назначен уроженец Татарии Ленар Сабиров. Он с 2009 по 2017 год возглавлял клинический госпиталь медико-санитарной части МВД России по Татарии. В 2012 году в течение четырёх месяцев Сабиров проходил службу в Унцукульском районе Дагестана в качестве врача сводного отряда.