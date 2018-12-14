Вашингтон, 14 декабря, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Все меньше иностранных студентов едут учиться в США, не в последнюю очередь из-за политического курса нынешней администрации. Такое развитие событий имеет далекоидущие негативные последствия не только для образовательного сектора страны, но и для ее экономики, пишет Кэтрин Рампелл в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Автор отмечает, что на протяжении десятилетий системе высшего образования США «завидовал» весь мир. Страна могла «продавать» больше образовательных услуг другим государствам, чем «покупала» у них: почти в три раза больше иностранных студентов получали образование в США, чем американских — за рубежом. Если говорить экономическим языком, получается, что в этой области у США огромный торговый профицит, который в 2017 году составлял $34 млрд. Эта цифра сопоставима с объемами экспорта соевых бобов, угля и природного газа, вместе взятых.

Тем не менее в последнее время эта ситуация начинает меняться. В частности, за 2017−2018 годы число иностранных студентов, приезжающих учиться в США, сократилось на 6,6%, и сокращение это продолжается второй год. В качестве причин такого развития событий называют сокращение финансирования обучения в США своих граждан со стороны правительств таких стран, как Саудовская Аравия и Бразилия, а также развитие собственной образовательной системы, что можно наблюдать в случае с Китаем, чьи студенты раньше составляли треть всех иностранных учащихся в США. Но есть и другие причины, сопряженные с современными американскими культурой и политикой.

«Они видят заголовки газет и думают, что их в США больше не хотят видеть», — подчеркнул Лоуренс Щованец, президент Техасского технологического университета, число иностранных студентов которого сократилось на 2%.

Самой же часто называемой причиной являются проблемы с получением визы. Осенью 2018 года 83% опрошенных студентов указали на эту проблему, тогда как двумя годами ранее с ней сталкивалось лишь 34% учащихся. Основные трудности начались с введением президентом США Дональдом Трампом запрета на въезд в страну для студентов из ряда стран, в которых проживает большинство последователей ислама. Но с его отменой они не исчезли.

«У нас были студенты, которые самостоятельно связывались с нами с желанием приехать, но потеряли такую возможность в процессе», — заявила Марико Силвер, глава Беннингтонского колледжа.

Эти студенты не только «обогащают студенческие городки» в культурном плане, но и тратят значительные средства, платя за учебу, поездки, книги, питание и проживание. От этих учащихся зависит большое число рабочих мест. Только в 2017 году в американских колледжах и университетах работало 3 млн человек, что намного больше, чем в сельском, лесном, рыболовном и охотничьем хозяйствах. И вопреки устоявшемуся убеждению, что иностранные учащиеся отбирают учебные места у американских студентов, именно благодаря им многие граждане США и могут получить свой диплом.

Кроме того, иностранные студенты приезжают в США на учебу еще и потому, что после нее они надеются остаться на работу в стране. И образование они получают в таких областях, которых американские студенты избегают. Так, большинство учащихся программированию и инженерии на сегодняшний день — это иностранные студенты. Тем не менее этот поток таланта, возможно, пересыхает. Иностранцы сталкиваются со все большим числом проблем с визами, не только когда подают заявление на учебу, но и когда едут в США работать. Но когда одна страна теряет, другая может найти. Так, хотя США по-прежнему являются центром иностранного образования, Австралия и Канада все активнее начинают привлекать студентов из-за рубежа.

Напомним, 28 января 2017 года Трамп подписал указ об ужесточении отбора мигрантов при въезде в страну. Трамп также приостановил выдачу американских виз для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, в том числе для владельцев грин-карт.

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