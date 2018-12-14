Абакан, 14 декабря, 2018, 10:02 — ИА Регнум. В министерство экономического развития Хакасии с предложением о строительстве завода по изготовлению взрывчатых веществ обратились представители компании, работающей на рынке буровзрывных работ в таких областях, как строительство и горнодобывающая промышленность. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 декабря, в правительстве республики.

Цитата из х/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Динамит

По данным минэкономразвития, объём инвестиций в регион составит 100 миллионов рублей. Название компании не раскрывается, однако известно, что она производит взрывчатые вещества для угледобывающей отрасли. Подобного производства в Хакасии ещё нет, пояснил представитель компании.

По словам руководителя департамента промышленной политики Минэкономразвития Хакасии Николая Евдокимова, данный проект интересен для региона:

«Это и дополнительные инвестиции в регион, и создание новых рабочих мест, и стабильные налоговые отчисления в республиканский бюджет».

В профильном министерстве уточнили, что инвесторы планируют приступить к строительству завода следующим летом. На строительство потребуется несколько месяцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии сложилось тяжёлое экономическое положение. На 1 ноября 2018 года государственный долг республики составлял 23,84 млрд рублей (это более 60% от общего объёма доходов республиканского бюджета на текущий год).

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