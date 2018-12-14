Москва, 14 декабря, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств из Дагестана Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным человеком в России в 2018 году по версии Google — ведущей поисковой системы в мире. Наивысшая точка в динамике популярности пришлась на 6−7 октября, то есть связана с нашумевшим поединком против ирландца Конора Макгрегора.

(сс) BattleBeetle Хабиб Нурмагомедов

Рейтинги составлены с учётом запросов, по которым отмечен самый большой рост трафика по сравнению с 2017 годом. Вышеупомянутый бой Нурмагомедова и Макгрегора занял четвёртое место в категории «События», пропустив вперёд ещё два спортивных действа — чемпионат мира по футболу в России и Олимпиаду в Пхёнчхане, а также пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово.

Google также обнародовал списки самых популярных запросов во всем мире в течение уходящего 2018 года. Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в категории Athletes («Спортсмены») оказался на пятой позиции. С первой по четвертую строчку заняли, соответственно, канадский баскетболист Тристан Томпсон, чилийский футболист Алексис Санчес, горнолыжница из США Линдси Вонн и американский сноубордист Шон Уайт. Ирландец Конор Макгрегор расположился на девятом месте.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Хабиб Нурмагомедов стал вторым по популярности человеком России в 2018 году, по версии поисковой системы «Яндекс». По числу запросов пользователей данного сервиса с начала года боец из Дагестана уступил лишь вратарю сборной России по футболу и московского ЦСКА Игорю Акинфееву. Тройку лидеров замкнул ещё один футболист Артем Дзюба —нападающий сборной России и питерского «Зенита» .