Москва, 14 декабря, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Утраченные в 1970-х годах скульптуры рыб вернулись на фасад бывшего павильона «Биология» на ВДНХ в Москве, сообщает 14 декабря официальный портал мэра Москвы.

Martisha Павильон №4 «Биология» на ВДНХ

Кроме пары полутораметровых рыб, украшавших фасад с момента его возведения в 1954 году, скульпторы воссоздали сноп колосьев высотой 2,5 метра и ковёр малахитовой плитки перед входом.

«Их воссоздали из современного композитного материала по сохранившимся в архивах фотографиям. Для стилизации исторического материала скульптуры покрыли патиной, после чего разместили на полуколоннах перед входной группой», — говорится в сообщении.

Павильон № 4 изначально назывался «Эстонская ССР», в 1964 году получил наименование «Биология», сейчас он — «Кыргызстан». Реставрация ВДНХ идёт с 2014 года.