США, 14 декабря, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Известная американская исполнительница Нэнси Уилсон скончалась в возрасте 81 года в городе Пайониртаун (штат Калифорния). Об этом пишет 14 декабря The Washington Post.

Proxy.handle.net Нэнси Уилсон

Певица знаменита тем, что сумела стать троекратным лауреатом музыкальной премии Американской академии звукозаписи (Grammy). Она исполняла композиции в стиле ритм-энд-блюз, хоспел, джаз, соул и поп. Первую премию Grammy Уилсон получила в 1965 году в категории «лучшее R&B-исполнение» за песню How Glad I Am.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа американская певица Арета Франклин ушла из жизни в возрасте 76 лет. Церемония прощания с усопшей проходила три дня — с 28 по 30 августа.

Читайте также: В США ушла из жизни актриса Сондра Локк