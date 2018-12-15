Казань, 15 декабря, 2018, 14:52 — ИА Регнум. В Татарии сегодня, 15 декабря 2018 года, открываются сразу два ледовых спортивных сооружения — Ледовый дворец «Суворовец» на базе Казанского суворовского военного училища и ледовая арена в селе Старое Дрожжаное в одноимённом районе. Оба объекта возводились по федеральной программе развития физкультуры и спорта. В церемонии открытия в формате видеоконференции участие принял премьер-министр республики Алексей Песошин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tatarstan.ru Ледовый дворец «Суворовец»

На территории учебного заведения каток с трибунами рассчитан на почти 300 зрителей. Непосредственно площадь ледовой арены составляет 1,6 тыс. кв. м при размере коробки 28 на 58 метров. Общая площадь дворца — 3999 кв.м. В распоряжении у учебного заведения — заливная машина, в Ледовом дворце есть гардероб, раздевалки, а также тренажёрный зал. Выбор места размещения нового объекта был не случаен. Из стен военного училища вышел бронзовый призёр XVIII Летних Олимпийских игр в Токио, получивший награду в 1964 году, — Вадим Емельянов.

В Старом Дрожанном объект выполнен в виде открытого катка с тентовым навесом, а в рядом расположенном административном здании есть помещение для переодевания, душевые и прочие сопутствующие помещения. На катке смогут заниматься спортом около 500 человек.

С учётом двух последних сданных объектов в регионе на сегодня работают 43 ледовых дворца.

Напомним, за последние 12 лет в Татарии по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016−2020 гг.» было построено 58 спортивных объектов и сооружений. Республика входит в число регионов-лидеров по обеспеченности плавательными бассейнами, универсальными спортплощадками и ледовыми дворцами. За 2017 год численность занимающихся самым популярным видом спорта в республике — хоккеем — составила более 31 тысячи человек, и интерес продолжает расти.