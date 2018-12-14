Астана, 14 декабря, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В ходе торжественной церемонии вручения государственных наград президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил всех жителей республики с Днем независимости, сообщает 14 декабря агентство «Казинформ».

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Глава государства сказал, что за годы независимости удалось добиться успеха по многим направлениям жизни страны.

«Создали сильное и стабильное государство, стремящееся войти в число 30 самых развитых стран мира. Эти свершения стали возможны благодаря усилиям, созидательной энергии всех казахстанцев», — добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря с Днем независимости Казахстан поздравил президент США Дональд Трамп. Поздравление передала первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.