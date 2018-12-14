Москва, 14 декабря, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Россия передала Соединенным Штатам три жидкостных ракетных двигателя РД-181, сообщает 14 декабря пресс-служба компании-производителя НПО «Энергомаш».

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Отмечается, что 5 декабря представители компании-заказчика — Orbital Sciences Corporation — подписали формуляры на двигатели, спустя неделю три двигателя РД-181 были доставлены в США.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что РФ и США заключили новый контракт на поставку четырех ракетных двигателей РД-181, срок исполнения — до 2021 года.

По словам главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, несмотря на политические разногласия, Россия не намерена разрывать «взаимовыгодное сотрудничество» с США. Отметим, что Соединенные Штаты пока не производят аналогов российских ракетных двигателей.

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