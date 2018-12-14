Дмитров , Московская область, 14 декабря, 2018, 09:43 — ИА Регнум. В городе Дмитров Московской области сотрудники полиции изъяли более 77 тыс. бутылок контрафактного алкоголя, сообщила 14 декабря официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Skitterphoto Сомнительный алкоголь

По ее словам, нелегальное производство располагалось в одной из промышленных зон города. При обыске правоохранители обнаружили две автоматические линии, более 77 тыс. бутылок с готовой продукцией, а также порядка четырех тысяч литров спирта и поддельные государственные спецмарки.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции задержали организатора производства — 30-летнего уроженца ближнего зарубежья. Весь изъятый алкоголь передан на хранение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Московской области полиция пресекла деятельность ещё одного цеха по изготовлению контрафактной алкогольной продукции. Нелегальное производство располагалось на территории промышленной зоны в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского района.

Алкоголь в антисанитарных условиях без соответствующей лицензии здесь разливали нелегальные мигранты. Из незаконного оборота было изъято поддельной алкогольной продукции на сумму свыше 2,6 млн рублей.

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