Барнаул, 14 декабря, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Проблема нерационального питания как одна из причин ожирения, заявленная министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, характерна не только для России и появилась не сегодня, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM приведённые министром данные о том, что в мире 44% случаев заболевания диабетом и до 41% раковых заболеваний вызвано ожирением и избыточным весом, он, в частности, пояснил:

«Нерациональное питание и, как следствие, ожирение, является проблемой не только для конкретного человека, но и для всего государства, так в государстве большие группы людей имеют сходные пищевые привычки. Зачастую склонность к нерациональному питанию связана с тем, что высококалорийная пища с большим содержанием жиров и углеводов сравнительно недорогая и привлекательная на вкус.

Играет роль и реклама на телевидении, где употреблять нездоровую пищу, то есть неправильно питаться, призывают известные люди. Аудитория телеканалов, в особенности молодежь, хочет быть в тренде, и в результате могут формироваться определенные пищевые стереотипы. В то же время питание как составная часть образа жизни является управляемым фактором, влияющим на здоровье человека, и воздействие на этот фактор путем разработки государственной политики по этому направлению способно, в частности, снизить распространение ожирения и связанных с ожирением заболеваний».

Напомним, о нерациональном питании, которое приводит к росту ожирения среди граждан России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании Совета законодателей. По её словам, это происходит потому, что люди едят мало овощей и потребляют слишком много сахара. Это привело к тому, что за последнее десятилетие в России наблюдается более чем двукратный рост распространённости ожирения (с 12% до 27%).