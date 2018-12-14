Москва, 14 декабря, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Цены на нефть 13 декабря неплохо подросли и в моменте подбирались вплотную к отметке $62, завершив торги в районе $61,60. Однако уже сегодня, 14 декабря, на утренних торгах актив снова оказался под давлением, тестируя уровень $61. Колебания котировок по-прежнему носят ограниченный характер, и актив не выходит из обозначившегося на этой неделе диапазона, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Томас Гарт Бентон. Скептик (фрагмент)

«Накануне Международное энергетическое агентство опубликовало свой долгосрочный доклад, согласно которому сокращение инвестиций в добычу может повлечь резкий рост цен на нефть. Также в агентстве полагают, что падение спроса на нефть в качестве автомобильного топлива, которое начнется примерно в середине 2020-х гг., будет компенсировано нефтехимией и другими видами перевозок», — пояснил эксперт.

Но этих долгосрочных оценок, конечно, оказалось недостаточно, чтобы помочь Brent надолго удержаться на плаву. Все потому, что на рынке по-прежнему преобладают и даже нарастают опасения по поводу того, что сделка ОПЕК+ окажется неэффективной, особенно в условиях замедления темпов роста мировой экономики и, как следствие, снижения мирового спроса на нефть.

«14 декабря нефтесервисная компания Baker Hughes публикует данные по буровой активности в США, и если число действующих буровых установок возобновит рост, давление на Brent может усилиться. Пока на рынке сохраняется такой скептический настрой, уровень $60 остается под угрозой», — считает Мащенко.

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