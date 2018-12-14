Москва, 14 декабря, 2018, 09:00 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь практически все жители России загадывают желание. Самое заветное желание — здоровье себе и близким, его загадывают большинство граждан (30%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Почти каждый десятый житель России (11%) под бой курантов желает себе заработать много денег. 9% — счастья и мира без войны. Благополучия желают 6% опрошенных стабильности и уверенности в завтрашнем дне — 5%, любви и новой квартиры — 4%.

Мечтают о свадьбе, рождении ребенка, карьерном росте в новом году 3% респондентов. По 2% граждан загадают в новогоднюю ночь покупку автомобиля, путешествие и процветание России.

У 17% опрошенных есть и другие желания на новый год — как материальные (купить фотоаппарат, ноутбук, шубу), так и нематериальными (поступить в вуз, похудеть, самореализоваться).

Опрос проведен 5−7 декабря 2018 года во всех округа России. Опрошены 100 респондентов старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Роскачества подготовили перечень советов по выбору шампанского к новогоднему столу. По мнению экспертов, этикетка настоящего шампанского должна содержать слова «игристое вино».

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