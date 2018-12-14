Тихуана, Мексика, 14 декабря, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Пограничники Соединенных Штатов задержали группу нелегальных мигрантов, пытавшихся в районе мексиканского города Тихуана преодолеть барьер на границе между Мексикой и США. Об этом пишет портал Excelsior.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Отмечается, что мигрантам удалось перелезть через высокий забор, после чего они были схвачены патрулем. Нарушители заявили, что хотели попросить убежища в США. Среди задержанных 12 человек трое — несовершеннолетние, отмечает онлайн-издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно, что правоохранители США применили слезоточивый газ и резиновые пули против нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться с территории мексиканской Тихуаны.

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