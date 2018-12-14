Казань, 14 декабря, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Обанкроченный «Татфондбанк» пытается взыскать со своего бывшего председателя правления Роберта Мусина ещё почти 420 млн рублей. Требование подано в рамках дела о банкротстве бывшего банкира, ходатайство о включении в реестр кредиторов будет рассмотрено судом 21 января 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, в ПАО «Татфондбанк» временная администрация была введена 15 декабря 2016 года, когда финансовые проблемы у банка стали очевидны. Предпринимаемые меры восстановить ситуацию не помогли, и в марте 2017 года у него была отозвана лицензия, а уже в апреле банк признали банкротом. На сегодняшний день задолженность банка перед кредиторами превышает 158 млрд рублей. Одновременно с отзывом лицензии было возбуждено несколько уголовных дел, фигурантом ряда из них стал Роберт Мусин. По нескольким эпизодам с его участием сумма ущерба уже превышает 50 млрд рублей.

В августе 2017 года конкурсный управляющий ТФБ — представитель госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» подал иск с требованием признать банкротом и самого экс-банкира, который на тот момент находился в СИЗО. Требование было удовлетворено, и в отношении Мусина ввели реструктуризацию задолженности, но уже с июля 2018 года суд объявил его банкротом и приступил к реализации имущества.

На сегодня именно ТФБ является основным кредитором Роберта Мусина в банкротном деле, а в октябре 2018 года банк обратился с ходатайством включить в реестр требование на сумму свыше 21,5 млрд рублей по четырём эпизодам уголовного дела, где он был признан потерпевшим. Рассмотрение этих притязаний, которые в 14 раз увеличат задолженность экс-банкира, назначено на 24 декабря 2018 года.

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В декабре 2018 года представитель ТФБ подал ещё одно ходатайство — сумма претензий по нему составляла почти 420 млн рублей. Слушание по нему перенесено на 21 января 2019 года.

«В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление Публичного акционерного общества «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», г. Казань о включении в реестр требований кредиторов Мусина Роберта Ренатовича в размере 419 926 446,81 рубля. Представитель кредитора поддержал заявленное требование. Ходатайствовал об отложении судебного разбирательства, т. к. судебный акт, имеющий значение по настоящему требованию обжалован в апелляционном порядке», — отмечается в определении суда.

12 декабря 2018 года также к Роберту Мусину поступило требование от бывшей вкладчицы на сумму 67 923 566 рублей 42 копейки. Ходатайство пока не рассмотрено, дата не назначена.

На 17 декабря 2018 года запланировано собрание кредиторов бывшего банкира.