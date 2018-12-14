Киев, 14 декабря, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Европейский союз «надурил» Украину в вопросе экономических соглашений, заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Европа нас надурила по экономическим соглашениям, — сказал Бондарь. — Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год».

Он отметил, что ЕС не дает Киеву возможности создать высокотехнологические отрасли, чтобы конкурировать с Европой в производстве «вертолетов, поездов и так далее».

Напомним, в 2014 году Евросоюз и Украина подписали соглашение об ассоциации, в рамках которого стороны также подписали договор о создании так называемой зоны свободной торговли. При этом ЕС ввел дискриминационные квоты и пошлины на основные виды экспорта Украины — продукцию металлургии, химической отрасли, сельскохозяйственную продукцию и другое.

Квотная политика ЕС в рамках формирования зоны свободной торговли привела к тому, что за первые десять дней 2018 года Киев полностью исчерпал годовые квоты на поставку в Европу пшеницы, кукурузы и другой сельхозпродукции.

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